航空機組員返國檢疫新制7月上路，但國籍航空有許多外國機師，在海外施打疫苗卻不被中央流行疫情指揮中心承認，今有媒體報導，疫情指揮中心6月發出公文，把證明國外接種疫苗真偽的工作推給交通部民航局。民航局稍早則回應，已請航空公司蒐集資料，並盡速與相關單位研議措施。

中央流行疫情指揮中心公布的國籍航空機組員7月檢疫新制。（疫情指揮中心提供）

有民航局官員指出，該份公文同步還發給台北市、桃園市、高雄市等地方衛生局，內文意思是要大家蒐集資訊後共同討論，而不是把釐清工作推出。

疫情指揮中心訂出的航空機組員返國檢疫措施中，只要施打完2劑疫苗的機組員，回台灣後只要進行7天的自主健康管理。根據民航局統計，至6月30日止，打完1劑的機師約98.66％、空服員約98.73％；打完2劑的機師約26.5％、空服員約14.8％。

而國籍航空內擁有許多外籍機組員，在家鄉已經打過2劑疫苗，但不被我國官方承認，原因在於尚無法分辨接種證明的真偽。有媒體報導，疫情指揮中心日前發文民航局，表示「未能確保其他國家接種證明之真實性前，先僅接受台灣之接種證明，其他國家之接種證明，請貴局研議可證明其真實性後再議」，是把釐清國外接種疫苗證明真偽的工作推出去。

民航局則回應，已先請航空公司彙整已在國外施打疫苗之機組員資料與相關文件，並在下周提交，後續會尋求疾管署與衛生單位提供協助，盡速研議相關措施。