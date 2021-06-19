AIT證實：250萬劑莫德納疫苗明抵台 20:432021/06/19 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （取自AIT臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國承諾捐贈的莫德納疫苗將於明天抵達台灣，而且數量增加三倍，總共250萬劑。 美國在台協會（AIT）稍早在臉書發文表示，期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。 路透社：美將援台250萬劑莫德納疫苗 20日送達 疫苗拖太久 柯文哲：台灣不應排在20億人口後面 #250萬 #莫德納疫苗 #捐贈 #台灣 #AIT 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電：疫苗實際購買時 會發布重大訊息 18:412021/06/19 財經 提案急購4千萬劑WHO認證疫苗遭擱置 傅崐萁：民進黨用粗暴手法對待人民 20:532021/06/19 政治 24萬劑抵台 第二批莫德納來了 04:102021/06/19 財經要聞 郭台銘、台積電買疫苗 侯友宜盼：趕快讓全國民眾都打得到 10:312021/06/19 政治 台積電、永齡買BNT疫苗 沈富雄爆民進黨擔心一件事 02:102021/06/19 政治 鴻海、台積電買BNT 陳時中：一定會進得來 04:102021/06/19 焦點要聞 傳美國疫苗要來 116萬劑莫德納明抵台 總統府回應了 13:152021/06/19 生活 蔡英文和郭台銘、劉德音會面 林濁水猛然發現一件事 16:492021/06/19 政治 擴大採購國外疫苗遭否決 陳文茜：台灣人生命權正逐步被另類威權侵害 13:092021/06/19 政治 「8月買3千萬劑疫苗」等案遭否決 江啟臣怒轟民進黨：擋人民活命機會 07:572021/06/19 政治 民間疫苗曙光綻露 前景不明 04:102021/06/19 時論廣場 政治熱門新聞 AIT證實：250萬劑莫德納疫苗明抵台 - 政治 蔡英文會見郭台銘、劉德音後 黃創夏看到監委舉動：不太尋常 - 政治 蔡英文和郭台銘、劉德音會面 林濁水猛然發現一件事 - 政治 擋疫苗蔡政府騎虎難下 夏春湧曝原因預言可怕結局 - 政治 郭董、劉德音見蔡英文後 郭正亮爆兩訊息 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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