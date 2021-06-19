美國承諾捐贈的莫德納疫苗將於明天抵達台灣，而且數量增加三倍，總共250萬劑。

美國在台協會（AIT）稍早在臉書發文表示，期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。