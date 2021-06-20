「懷孕30周，已到臨界點！」台北市立聯合醫院陽明院區因治療確診者爆發8名醫護感染，其中1名確診護理師已懷孕30周，出現雙肺浸潤、血氧降低、高燒40度、胎兒擠壓到肺部的情況，十分窘迫。院方表示，已於16日緊急剖腹產，目前護理師狀況穩定，孩子也無染疫，母兒均安。

陽明院區醫務長何清幼表示，陽明院區急診室6月2日緊急替確診患者插管，造成相關同仁感染，目前皆在治療中，其中一位懷孕護理師，因懷胎30周未接種疫苗，確診後醫院即刻提供最妥適的安置及治療。

「親子均安！」何清幼指出，護理師在治療期間，一開始沒有症狀，後來出現咳嗽、喘等狀況後，院方與護理師討論後，即刻協助轉至台大醫院治療，在昨日剖腹生產，母子狀況穩定，孩子出生後，經採檢證實沒有被傳染。

據了解，台大醫院認為，胎兒還在腹中，用藥忌諱多，且該護理師血氧太低，加上肺部浸潤，情況比較緊急，評估「已達到臨界點」，因此在上周三緊急剖腹以減少護理師負擔，現仍插管治療中，但狀況好轉中。

陽明院區院長黃實宏表示，該護理師染疫時因腹中懷有胎兒，導致肺部空間較為狹窄，經病患本人、台大婦產科及內科評估後決定剖腹，過程中陽明院方也都有參與，醫院也將會持續關心。