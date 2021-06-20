桃園市復興區在台7線50公里處大漢橋下方大曼溪上游發生崩塌，農委會林務局20日指出，崩塌土石堆積已阻斷大曼溪且形成堰塞湖，強調有潰決的可能，呼籲民眾近期不要進入大曼溪從事水域活動，以免發生危險。

林務局指出，土石崩塌造成的堰塞湖位於大漢橋下方大曼溪上游約100公尺處，經於19日調查結果，崩塌土石堆積的天然壩體高約20公尺，壩體後方蓄水面積0.25公頃，最大水深約12公尺，蓄水水體粗估約為7個標準游泳池水量，規模不大，對於下游部落、公共設施等不會造成危害。

根據桃園市水務局提供的資料指出，依照17日的衛星影像可得知本次的崩塌為既有崩塌地的擴大，發生崩塌的時間約為15日至17日之間，資料顯示，崩塌地寬度約為90公尺，長度約為110公尺，面積達1公頃，為求民眾安全，水務局表示，將會通知民眾不要在下游水域活動，以免危險。

林務局強調，堰塞湖雖不致於釀災，但因崩塌土體較為鬆散，隨時會有潰決情形，林務局呼籲民眾，切勿進入溪流周遭從事水域相關活動，以免發生危險，復興區公所則指出，溪流附近並無居民，後續將和林務局共同開會討論崩塌相關的處理措施。