台中市太平警分局根據統計，今年1至5月份止，各類交通事故約1000件，70歲以上長者共計有70件，比例約7％左右，事故發生熱點時段，為上午6至8時、下午16至18時等清晨、黃昏時段，肇事原因大多為視線不佳或駕駛人未注意車前狀況所致，尤其近來長輩外出打疫苗，警方加強實施交通安全暨防疫宣導。

太平警方指出，太平區長者可到，太平區太平、中平、新光國中及太平國小等，4所學校的快打站接種疫苗，但有鑑於高齡長者交通事故比例逐漸升高，近來至快打站外實施交通安全暨防疫宣導，尤以清晨高風險時段為主要宣導重點，以減少晨運時事故之發生，以維護長輩們用路安全。

太平警方針對5大重點宣導，1、高齡長者晨昏外出應著亮色衣物或佩戴反光物件；2、穿越路口時，務必行走行人穿越道或標線型人行道，小心左右來車，注意慢、看、停；3、走路、騎車應遠離大型車輛，並遵守交通規則；4、勿隨意穿越道路或闖紅燈，遵守行人號誌，不搶快；5、電動代步器等同行人，要在人行道上使用。

太平警方表示，車禍造成死傷，往往是家庭一輩子的痛，呼籲汽、機車駕駛人能對高齡長者友善禮讓，建構友善安全交通環境，警方也將持續加強轄內易肇事路口及事故熱點交通違規取締，並持續透過鄰里、社區、學校宣導路權觀念，加強年長者交通觀念、強化銀髮族用路安全。