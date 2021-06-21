台積電美國存託憑證（ADR）跌2.8%。台積電(2330)今天股價表現疲弱，開盤跳空跌13元至590元，摜破600元關卡，盤中一度重挫18元至585元。

美國聯準會（Fed）擬提前升息，美股上週五重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.33美元，跌幅2.8%。

台積電積極衝刺先進製程技術，台積電今年資本支出將達300億美元，將創史上新高，未來3年並將投資1000億美元。外資憂心台積電毛利率表現恐受影響。

美系外資報告指出，台積電憑藉商業化「摩爾定律」，取得極大成功，帶動過去長時間的本益比擴張，但5奈米製程後的資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，因此，將台積電投資評等降至「中立」，推測合理股價為580元。

台積電17日順利在一天之內填息，上周五(18日)股價小跌，收在603元，但今早隨著台積電ADR收低而跳空開低。

另外，台積電採購500萬劑BNT德國原廠疫苗進度備受關注，台積電表示，採購疫苗程序依法辦理，等到實際購買行為發生時，適用發布重大訊息相關規定。

上周五，行政院發言人羅秉成表示，政府將發函授權台積電與鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，台積電證實疫苗購買正在努力中。台積電洽談購買500萬劑BNT德國原廠疫苗捐贈給政府一事，可在實際行為發生後、於台積電董事會中追認。