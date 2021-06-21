台中市政府警察局交通警察大隊統計，台中市110年6月至17日全市A1交通事故共計發生10件，造成10人死亡，其中7件至少一方違規超速，顯見疫情三級警戒期間路上車流雖少，但汽(機)車駕駛人仍有車速過快現象。因而警方自6月21日起至6月27日止將規劃為期一周機動測照大執法勤務。

經分析台中市疫情較趨緩和，民眾逐步駕駛車輛外出，因市區道路較鄰近縣市寬敝、筆直，在車流相對較小情況下，汽(機)車行駛的速度有提升的趨勢。警方自6月21日起至6月27日止規劃為期一週機動測照大執法勤務，由各分局依據轄區特性分析易違規超速路段並針對轄內各主要幹道，強化機動測速執法強度；於夜間測照或巡邏應全程開啟警示燈，以提高見警率，有效防制A1交通事故，並維護用路人安全。

台中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅向民眾宣導呼籲，開車騎車切勿超速行駛，超速帶來的風險如下：1、高速行駛使駕駛人視線範圍變小：一般人於靜止時視線寬度約有180-200度，隨著車速增加，視線將逐漸變小，導致駕駛人降低察覺突發狀況的能力。

2、反應時間及剎車距離變長：當駕駛人發現突發狀況，到踩剎車停止的過程中，隨著車速的增加而煞停的距離隨之增長，易提高事故的風險。

3、事故嚴重性增加：車輛動能與「車速的平方」成正比，故車速越高，造成事故之嚴重性越大。

另外，經統計各分局本年度1月1日起至6月13日止，共取締10萬5586件超速違規，請民眾切勿僥倖超速行駛。預計可大幅降低交通事故及超速違規情形，對於市民的用路安全將更有保障。最重要的是駕駛人別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路，期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。