受到午後雷陣雨帶來豐沛雨量，一度讓高雄積淹水，不過雨也下在水庫集水區，讓南化水庫已經滿庫，蓄水量達到100%，目前已經自然溢流，另外曾文烏山頭水庫也可望因雷陣雨進帳3400萬噸，蓄水率因此提升4.7%。

根據水利署統計，這波降雨主要是南部最多，中部水庫稍稍進帳，北部水庫進帳掛零。南部水庫南化水庫因接連幾次大雨，讓蓄水率快速攀升，從5月一度只剩個位數，現在已經滿庫，代表當地水情已有明顯改善。曾文烏山頭水庫進帳3400萬噸，不過因水庫容量大，因此蓄水位來到34%。嘉義蘭潭仁義潭水庫進帳210萬噸，蓄水率達到82%，是過去一年水情最佳的時候。

中部地區水庫，日月潭霧社水庫持續進帳，2天內增加110萬噸，日月潭蓄水率更達94%，接近裝滿。苗栗鯉魚潭水庫進帳200萬噸，蓄水率也回升至45%，可惜德基水庫在這次降雨收穫掛零，蓄水率維持25%。