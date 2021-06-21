隨著美國擴大疫苖接種率，以及感染和死亡病例數顯著下滑，許多主要指標顯示這個全球最大經濟體正持續復甦，但部分經濟學家表示，美國經濟雖以空前速度復甦，但或許永遠不會回復「正常」，或者說，回到疫情爆發之前的常態。

白宮上周五公布，全美在150天內已接種逾3億劑新冠疫苖，超過1.75億、相當於65.1%的美國成年人已至少接種過一劑疫苖，55%的成年人已完成接種。但路透社分析指出，美國過去兩周的接種數增加不到1個百分點，若按照目前速度，美國總統拜登5月初設下的「到國慶日（7月4日）將有70%成年人完成部分接種」的目標恐將落空。

以7日平均值來看，截至6月19日，美國新冠狀病毒單日新增確診數為11,527人，較今年初高峰期的單日新增病例逼近26萬人大幅放緩。現在單日的染疫死亡均值為301人，亦較今年初高峰期的每天超過3300人大幅減少。

染疫確診數和死亡數大減加速全美各地解封，亦帶動了美國經濟加快復甦步伐，從航空訂位、度假屋市場、服飾和口紅銷售、企業要求員工重返辦公室和職缺率飆升來看，這些指標都閃爍著美國經濟復甦的燈號。

美國走出大流行病 機場湧人潮、口紅大賣

近來美國航空業務暴增，在一些最大的機場，美國運輸安全管理局（TSA）甚至得出動內勤人員，來協助安全人員應付如潮水般湧入的旅客。根據TSA公布的數據，美國各大機場6月11日的單日旅客人次突破200萬人，為疫情爆發以來首見，雖然這個數字只回到2019年同期未爆發疫情時的四分之三，但仍彰顯出美國航空業的樂觀前景。

2020年4月中旬，由於受到防疫封鎖影響，美國機場平均每日旅客人數崩跌至87,354人，創下歷史新低。

隨著各地放寬防疫限制，美國近來的度假屋銷售十分熱絡，根據全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）出具的報告，截至4月，美國的度假屋銷售額已較去年同期成長33%。

美國疾病管制與預防中心（CDC）發布已接種疫苗者在室內和室外不需要配戴口罩的新規定。既然下半臉終於能再度示人，口紅理所當然再度受到青睞。沃爾瑪表示，在所有化妝品類別中，現在就屬口紅賣得最好。類似的情況也出現在服飾業，隨著經濟和社交解封，消費者收起了家居服，並開始添購新衣，H&M、Anthropologie和梅西百貨等連鎖零售商都表示洋裝的需求正在增溫。此外，冰凍了一年多的婚禮產業也開始出現欣欣向榮的景況。

隨著疫苖接種普及和疫情降溫，越來越多美國企業發布重返辦公室的新準則，摩根士丹利和美國銀行等華爾街大行已經通知員工在勞動節前回到辦公室。(2-1)