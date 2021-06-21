陸委會主委邱太三今天下午召開記者會，說明駐香港辦事處派駐人員為何臨時返台，關鍵在於港府違背協議要求我駐處人員簽署「一中承諾書」，我方拒絕接受矮化國格的政治條件。

邱太三表示，港府於107年7月，要求我港處候任處長須簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，遭我方斷然拒絕。惟港府仍不罷休，109年7月，我香港辦事處3名組長之續簽，及1名新派秘書之簽證申請，亦遭設置「一中承諾書」障礙。

邱太三說，110年3、4月，港府的無理要求更擴及我在港民間團體（外貿協會）與非屬港處編制單位（觀光局），2名主任層級人員均因不願配合簽署「一中承諾書」，遭限期離境。110年6月7日，港處6名派駐人員，包括2名副組長、4名秘書的簽證續期，港府也要求必須在6月14日之前簽署「一中承諾書」，否則必須在6月21日前離境。

邱太三痛批，港府設置「一中承諾書」的政治障礙，目的顯在矮化我國格，逼使我駐處人員必須向北京當局低頭，我方當然堅拒接受，但基於對台港民眾權益的考量，我方仍持續和港府溝通，很遺憾未獲得善意回應，致我港處派駐人員皆無法續留及赴任。

邱太三表示，面對此一變局，我方亦作出應變的規畫，自6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要的運作，勉力為民服務。