香港局勢產生變化，台灣和香港的關係進入冰點，在港約700多個台生的處境尷尬。教育部表示，在港台生若遭遇緊急事故，可撥打我駐港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助專線(852-6143-9012)尋求協助。

據了解，目前香港政府並未刁難台生，但許多台生對於局勢變化感到不安。教育部表示，將積極持續與在港台生保持聯繫，掌握在港就學臺生的動態，並提供在港台生遭遇緊急事故或有特殊需求之協助，以及返台學生洽詢各項事宜（洽詢專線電話：02-77366703、77366310）。

此外，根據教育部統計，國內大學在2019年、2020年分別招進1452個、2920個來自香港的新生，這兩年在台就學的港生人數分別達6824人、7829人。今年國內大學招收港生的作業已經結束，預期狀況不錯；明年招生會不會生變，則還要觀察。

因應近期香港情勢變化，教育部表示香港學生近年來台就學意願及人數均呈現增加情形，教育部將持續提供各大學校院充分之招生名額，並督導「海外聯合招生委員會」精進整體招生作業。

教育部表示，將簡化招生程序及建立雲端／線上報名機制，透過香港學生招生諮詢服務專線（電話：＋886-49-2910900）、電子郵件信箱([email protected]）、臉書粉專（https：／／www.facebook.com／THEOE2021HK）即時通訊、台灣高等教育線上博覽會（https：／／www.overseas.edu.tw／THEonlineEXPO／）等多元諮詢管道，積極鼓勵及保障香港學生來台就學。