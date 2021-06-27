王子（邱勝翊）2018年7月公開認愛香港女星鄧麗欣，這二年小兩口因疫情分隔台港兩地，期間分手傳聞不斷，兩人始終保持默契沒有多做回應，未料王子今（27日）深夜突然在IG分享一張香港夜景美照，並寫下：「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」文末還標註鄧麗欣的IG帳號，疑宣告分手，震驚網友。對此，王子所屬的喜鵲娛樂證實表示：「謝謝關心，如同社群上所寫，深深祝福，一切安好。」

王子情斷鄧麗欣。（圖／翻攝自IG）

王子發文曝光後，鄧麗欣幾乎同時間也在IG分享一張風景照，寫下：「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福。」