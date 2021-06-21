花蓮縣政府今也宣布安心即時上工計畫條件資格放寬。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

儘管疫情漸漸趨緩，花蓮縣長徐榛蔚仍不考慮有條件式地開放部分場域，皆依循中央指示開放。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天沒有確診個案，由於崇德家族群聚案與秀林鄉和平村、崇德村跟台灣水泥、亞洲水泥廠關聯密切，衛生局將於22至25日在秀林鄉替亞泥、台泥企業員工快篩，在地居民有疑慮也可前往篩檢，盼能確實將確診者清零。

自本月10日以來，桃園觀音泥水工及崇德家族群聚以致將近30人染疫，令秀林鄉民人心惶惶，加上有個案是亞洲水泥包商員工，儘管亞泥接獲通知後徹底在園區進行消毒作業，縣府仍不敢掉以輕心，為將確診者清零，自22至25日止，將在富世村多功能集會所、秀林多功能集會所、和平星巴克停車場等處設立社區篩檢站，替亞泥、台泥員工進行快篩作業，希望能揪出無症狀確診者。

花蓮目前累計68人確診，已有42人出院，累計隔離528人中，也有306人解除隔離，儘管目前疫情有趨緩的情形，縣長徐榛蔚仍不考慮有條件式地開放部分場域，她說，中央疫情指揮中心要求全國同步解封，屆時再視情況解封，縣府絕對依循中央指示，病毒無孔不入，不要讓疫情因破口復燃。

由於北農事件沸沸揚揚，徐強調，農業處5月下旬起已和花蓮縣蔬菜運銷合作社保持聯繫，大家戰戰兢兢對外來菜車做好清潔消毒外，本地的農作物輸出前也有做好應有的措施。

另外，徐榛蔚也宣布安心即時上工計畫條件資格放寬，只要年滿15歲或獲居留外籍配偶，若上次參與計畫工作未達960小時，都可再次參加；110年度在職人員可於原職缺續用到960小時滿為止。每人每月最高工作80小時，每小時基本工資160元，每月最高補助12800元，防疫津貼每月2000元。