新北矯正機關多 侯友宜：將協助施打疫苗 18:402021/06/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北矯正機關多 侯友宜：將協助施打疫苗。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市轄內矯正機關多，因為管理人員頻繁與外界接觸，新北市長侯友宜21日表示，為避免群聚感染，下一波將安排轄內台北看守所、台北女子看守所與新店戒治所等矯正機關管理人員將施打疫苗。 新北市衛生局表示，矯正機關符合中央第5類公費接種對象的規定，經衛生局統計有624人，不過不包含受刑人。 憂市場成防疫破口 宜蘭縣提報優先施打 獲配2500劑莫德納疫苗 桃機第一線人員首施打 #矯正機關 #施打疫苗 #轄內 #管理人員 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無畏緩打潮 中市24、25日開放77至79歲接種疫苗 17:562021/06/21 生活 北農與北市長照機構連爆群聚 侯友宜：新北共同面對 10:352021/06/21 生活 疫苗陸續到貨 游淑慧喊：讓20到65歲的民眾按比例施打 13:022021/06/21 政治 禾馨也違法施打疫苗 黃珊珊：名單中有非機構人員 13:282021/06/21 生活 莫德納疫苗 高市21日起開放一至五類懷孕人員施打 16:522021/06/21 生活 台南95歲婦打疫苗後陳屍自家浴室 檢警相驗認定是意外 12:472021/06/21 社會 新竹市政府建議中央列孕婦、鄰長優先施打 12:512021/06/21 生活 海納百川》長者接種猝死 應有應變策略（賴秀穗） 13:392021/06/21 海納百川 新北運輸量大增 侯喊用網路代替馬路 04:102021/06/21 地方新聞 柯酸疫苗還沒打 社會先打成一片 04:102021/06/21 焦點要聞 北農45確診21位住新北 侯友宜：果菜市場人員造冊施打疫苗 15:542021/06/21 生活 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 作家吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 南彰化染疫里長娘主持私人神壇 宗教服務接觸者逾30人 - 生活 致災性劇烈豪雨擴及北台！這一區雨量恐灌破700毫米 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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