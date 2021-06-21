新北市轄內矯正機關多，因為管理人員頻繁與外界接觸，新北市長侯友宜21日表示，為避免群聚感染，下一波將安排轄內台北看守所、台北女子看守所與新店戒治所等矯正機關管理人員將施打疫苗。

新北市衛生局表示，矯正機關符合中央第5類公費接種對象的規定，經衛生局統計有624人，不過不包含受刑人。