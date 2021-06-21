北市本月15、16日高齡長者接種疫苗後死亡個案，其中士林區96歲朱姓老翁、大同區92歲婦人以及新北市淡水歲81歲洗腎婦人，均在接種疫苗當天、隔天猝死，士林地檢署原本排定22日解剖釐清死因，但因家屬提供相關病歷資料，其中士林區、大同區案例均排除與疫苗有關，檢察官22日解剖新北市淡水區洗腎婦人，釐清死因。

96歲朱姓老翁16上午接種AZ疫苗後，告訴家人身體不適，在房間內休息，傍晚突然猝死，家屬告訴警消因老翁年事已高，放棄急救，但為了釐清死因，檢察官、法醫原本要解剖，家屬以老翁有心臟瓣膜方面的問題，並提供相關病歷資料，檢方排除死亡與接種疫苗有關，今下午決定不解剖，而大同區婦人也是類似情形。

新北市淡水洗腎婦人，15日洗腎後即接種疫苗，檢方決定明天解剖釐清死因，後續將根據簡體分析死因，釐清是否與疫苗造成的副作用有關，家屬可依預防接種受害給付相關規定，若有相關可申請50萬到600萬，無法確定的話將可申請30萬到350萬。