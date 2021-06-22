電機大廠東元（1504）會長黃茂雄與菱光科技（8249）董事長黃育仁間父子之爭再度躍上檯面，黃茂雄22日聯手私募基金達勝集團董事長郭冠群等人，透過6月合資新設的鈺叡投資，公開收購菱光股權，目標以每股新台幣29元公開收購菱光50.1％股權，為擬在7月9日舉行的菱光股東會投下變數。

鈺叡21日宣布擬以每股29元公開收購菱光科技50.1％股權，由於昨日菱光收盤價僅24.3元計算，溢價幅度高達19.34％，因價差不小，菱光股價受激勵，一開盤就跳空漲停，直上26.7元，盤中漲停掛進買盤還一度追高至12.5萬張。

對於公開收購案，菱光科技今日證實，已於昨日接獲鈺叡股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明，將會依法於接獲通知15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見，也將召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

針對鈺叡提出的收購計畫，菱光科技董事長黃育仁也表示，一定會捍衛公司的經營權，請大家拭目以待。