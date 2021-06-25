電子支付及電子票證條例「二合一」的新電子支付條例將於7月上路，金管會宣布核准全盈支付、全支付2家公司申請專營電支機構業務許可，按規定需在取得許可後半年內，向金管會申請核發電支執照，意即最快今年底前可望開業。

銀行局副局長黃光熙表示，目前共有5家專營電支及23家兼營電支機構。此次核准設立的全支付為全聯100％出資，全盈支付則由3大股東發起，包括全家(5903)持股約67％、玉山銀約18％、網家(8044)旗下拍付國際資訊約15％，為銀行與非金融業合資首例。

黃光熙表示，此次核准全盈支付及全支付經營業務，包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電支帳戶間款項移轉。若擬增加小額匯兌業務等新電支條例擴大開放的業務項目，需依規定向金管會申請許可核准或報請備查。

由於大股東均為實體零售業，金管會要求2家電支機構負責人應符合規範的資格條件及兼職限制，並在核發執照前函報金管會審查。同時，與集團內關係企業、非金融業異業合作時，亦需控管要求合作對象遵循金融業法遵、資安、客戶資料保護，並建立問責機制。

黃光熙指出，2家業者在異業合作時，應加強橫向聯繫，並應訂定可維持穩健營運的行銷政策與定價策略模式，並須充分考量各項成本與合理利潤等因素，不能以不合理的行銷與定價妨礙電支市場秩序，以維健全經營。