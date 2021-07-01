活動期間民眾只要選擇專區內標示有訂購滿199元免運的店家，選擇外送並以電子支付，市府補貼計程車車資85元，歡迎市民朋友多多訂購。（高市經發局提供）

幕府壽司感謝市府推動好家載及運將細心送餐團結防疫拚經濟。（高市經發局提供）

赤鬼牛排高雄店表示，三級防疫導致業績嚴重下滑目前透過好家載回溫3成。（高市經發局提供）

高市府經發局推出「高雄好家載」即將滿月，已有近千家店家參與，銷售額飆破百萬，然而先前點餐門檻需達499元才能外送，若超過1.5公里運送範圍，民眾需另行支付小黃車資，不少民眾仍望之卻步。對此，經發局宣布，1日起連續4天，號召300家業者推出限時滿199元外送無服務。

經發局長廖泰翔指出，「高雄好家載」包含上千家餐飲店家、11處市場夜市以及22家全聯、家樂福分店、農會蔬果箱，藉由多元整合與串連，打造防疫互助經濟。

廖泰翔表示，「高雄好家載」上路近滿月，已有近千家店家參與計畫，迄今累計超過千筆訂單、銷售額破百萬元。他透露，除了餐飲店家外，下一波包含市場、夜市部分也將推出相關優惠，防疫待在家，美食送到家。

經發局指出，自7月1日起至4日期間，號召300家餐飲業者推出滿199元外送服務，民眾只要選擇專區內標示有訂購滿199元免運的店家，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元，消費者、業者、計程車三方互助度過三級防疫關鍵期。

赤鬼炙燒牛排高雄店表示，疫情嚴重衝擊生意，下滑近8成。幸好高市府的「高雄好家載」助攻，增加店家的銷售通路與及曝光管道，上架迄今業績回溫3成。

幕府壽司指出，「高雄好家載」提供顧客更便捷的點餐管道，只要打開LINE就能輕鬆訂餐，透過計程車外送，不怕風雨更不畏疫情，將美食安全又快速送到家。也特別感謝運將們都小心翼翼將餐點放入保溫箱，並且落實消毒，團結防疫一起拚經濟。

經發局說明，「高雄好家載」使用方便，民眾只要打開LINE，點選右下角的「錢包」，再選取「LINE熱點」就可看到「高雄好家載」專區，不論想吃名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品通通有。