大甲溪畔生態公園多項設施老舊，市議員施志昌今日邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市大甲溪畔生態公園多項設施老舊，不僅遊具已不符規範，多項設施也出現損壞、鏽蝕狀況，且無公共廁所。市議員施志昌22日現場會勘，要求此處須納入美樂地公園計畫，並且設置公用廁所，完善休憩環境。

市議員施志昌今日邀集台中市建設局養護工程處、外埔區公所與水美里辦公處至大甲溪畔生態公園會勘。

施志昌指出，大甲溪畔生態公園設施年久失修，如噴水設施無法使用、水車無法轉動、遊具出現鏽蝕且不符合新規範，也使至此處遊憩的民眾意願銳減，而市府推動美樂地計劃至今，甲安埔甚少公園被納入，要求將大甲溪畔生態公園納入美樂地計劃，給當地居民全新的休憩環境；此外，為完善休憩環境，考量民眾如廁需求，希望也能將公廁的設置一並納入規劃。

建設局養工處表示，先前已依據議員建議，並編列420萬將大甲溪畔生態公園納入建設局美樂地公園計畫，目前初步規劃有新的遊具、沙坑遊戲場與攀爬設施等，後續請參考地方交流意見納入設計，以提供在地特色公園營造，也會將未來遊客需求，是否規劃適當場地設置公廁納入考量，預估最快8月中動工，年底完工。