意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所程式碼：STM）宣布新版X-CUBE-IOTA1擴充套裝軟體的開發驗證已經完成，並已開放下載，以配合IOTA Foundation的分散式帳本技術（Distributed Ledger Technology，DLT）和將基礎設施升級到Chrysalis版本。新的擴充套裝軟體，包括整合的IOTA C軟體庫，都已加STM32Cube微控制器軟體開發生態系統。

STM32Cube將底層軟體和中介軟體整合成一個軟體庫，另整合一個產生初始化程式碼的微控制器配置工具，讓嵌入式應用能夠執行在高人氣之STM32系列的任何一款微控制器上。STM32Cube軟體提供多達100多個擴充包，包括更新的X-CUBE-IOTA1，是一個可加入其他範例專用軟體，而且不斷擴大的開發資源生態圈。

新擴充包含有IOTA專用中介軟體和範例程式碼，開發人員可利用IOTA DLT最新升級的Chrysalis系統，透過高效能和高功能整合度的STM32 MCU開發智慧連網的交易處理裝置。

IOTA DLT技術又稱Tangle，是一種防止資料篡改的分散式安全資料庫。據IOTA Foundation介紹，Chrysalis新升級協定相較IOTA最初的協定效能提升60％。為了達到這些優勢，IOTA Foundation將協定升級到原子交易，與需要更新整個帳戶餘額的「帳戶交易模式」相比，原子交易能夠更高效地記錄狀態變化。

原子交易將最小交易資料量從原始的3500位元降至275位元。優化的新交易選擇演算法還可以讓交易驗證和同步變得更快。IOTA Foundation表示，1筆比特幣交易所用電力可讓IOTO系統執行6億筆交易。