大陸碳排放交易市場醞釀上路，上海環境能源交易所22日發布的《關於全國碳排放權交易相關事項的公告》進一步針對大陸碳交易市場進行明確規範，包含內容涉及交易場所、交易方式、交易時段、交易帳戶等事項，例如掛牌協定交易的漲跌幅限制在±10％之間，交易時段與大陸A股相同，且雲端平台已接入5300多個工商業能耗大戶。

而原預計6月底正式上線的大陸碳排放交易市場，一度傳出25日上市交易。但據《21世紀經濟報導》指出，透過獨家獲悉該消息不實，目前全國統一碳排放權交易市場的開市時間確定推遲，將晚於6月25日，具體日期尚未敲定。

上海環境能源交易所22日發布《關於全國碳排放權交易相關事項的公告》，對全國碳排放權交易的交易方式、交易時段、交易帳戶等相關事項進行明確規範。

其中包含確定掛牌協定交易單筆買賣，最大申報數量應當小於10萬噸二氧化碳當量，成交漲跌幅在上個交易日收盤價的±10％之間；大宗協定交易單筆買賣最小申報數量應當不小於10萬噸二氧化碳當量，成交漲跌幅在上個交易日收盤價的±30％之間。

在交易時段部分，除法定節假日及交易機構公告的休市日外，採取掛牌協定方式的交易時段為每週一至週五上午9點半到11點半、下午1點到3點；採取大宗協定方式的交易時段為每週一至週五的下午1點到3點，採取單向競價方式的交易時段由交易機構另行公告。

國泰君安證券在碳中和專題報告中預測，前期主要參與企業是電力行業，根據排放量每年2.6萬噸二氧化碳當量的準入門檻，發電行業納入企業達到2225家，碳排放總量達到40多億噸，規模將遠超過世界任何一個碳市場。