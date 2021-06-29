櫃檯買賣中心自6月28日起實施延長瞬間價格穩定措施執行時間至13時25分，連同上櫃盤中零股巿場延長瞬間價格穩定措施執行時間亦同步實施。

目前盤中瞬間價格穩定措施執行時間為自第一次撮合後至13時20分，為協助投資人遇個股價格波動劇烈時能有冷靜消化巿場訊息，現行上櫃有價證券交易設有冷卻機制，除開盤及收盤時段設有暫緩開收盤機制外，盤中時段則設有瞬間價格穩定措施，前述二項機制主要為當個股價格波動劇烈時，暫緩2分鐘撮合，以利投資人重新思考擬定投資策略：考量盤中交易時間內價格穩定措施實施的一致性，櫃買中心自6月28日起延長盤中瞬間價格穩定措施至13時25分，隨後即進入收盤時段，如此個股從開盤至收盤之全程交易時段均設有冷卻機制之保護措施。

櫃買中心表示，為避免因個股行情波動劇烈，導致成交價超出零股投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至申報時間截止前之一段時間，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5%時，即對當次撮合延緩2分鐘，以利投資人消化市場訊息，理性投資。