奇力新上櫃轉換債6／30起暫停交易 18:532021/06/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日公告，奇力新電子公司（2456）之上櫃轉換公司債自6月30日起暫停交易。 奇力新電子公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自110年6月30日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 印度股市創高且債市穩健 有利長線布局 #奇力新 #上櫃 #暫停交易 #電子公司 #轉換公司債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英、日盯上幣安 加強監管力道 04:102021/06/29 全球財經 中壽榮獲公司治理評鑑TOP 5％排名 15:512021/06/29 財經 國巨 30日暫停交易 18:392021/06/29 財經 疫情改變支付模式 ATM交易 轉帳比重首逾五成 04:102021/06/29 財經要聞 Q3布局 法人：兼顧成長與收益資產 16:172021/06/29 財經 國巨和奇力新母、子公司 雙停牌 18:502021/06/29 財經 霖宏股票6／30起預收款券 17:592021/06/29 財經 《傳產》H1大型商用不動產交易額 創2007年來同期新高 13:592021/06/29 財經 《百貨股》攜iKala進軍社群電商 全家估包裹件數增2成 14:332021/06/29 財經 《櫃買市場》櫃買延長瞬間價格穩定執行時間 08:362021/06/29 財經 91APP搭虛實融合潮 4月～5月稅後淨利年增35％ 16:412021/06/29 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 跟台積電差距多大？ 中芯CEO趙海軍喊話：能與任何公司比較 - 財經 夜市微解封仍只限外帶 經部將訂人流上限指引 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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