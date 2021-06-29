櫃買中心29日公告，奇力新電子公司（2456）之上櫃轉換公司債自6月30日起暫停交易。

奇力新電子公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自110年6月30日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。