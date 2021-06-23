美國資本市場自2020年開始掀起「特殊目的收購公司」（SPAC）上市熱潮，據SPAC Insider統計，2021年截至5月底的累計統計數據，SPAC IPO的案件已有330件，總募資金額約1049億美元，打破2020年一整年SPAC IPO累計共248件、總募資金額約833億美元的紀錄。

勤業眾信（Deloitte）全球證券發行服務負責會計師賈小音23日表示，這一波的SPAC IPO熱潮，除了吸引承銷商和投資銀行、計畫到美國上市的企業、和一般散戶投資人的注意和參與外，也引起美國證管會（SEC）的關注，繼而發布一系列的會計處理和指引、並計畫研擬更完善的監管法規，以確保散戶投資人的權益。

賈小音建議，想要透過SPAC上市企業應思考之「協商上市交易價格較具彈性、資料準備時限短、股票閉鎖期（Lock-up Period）為期一年和上市成本」四項考量因素，並建議欲到美國上市的企業財務長（CFO）需留意「外部關係維護、主管機關要求、強化公司治理和導入企業資源規畫系統」。

SPAC本身並無商業營運行為，成立目的即以IPO方式募集資金，透過併購幫助被併購目標企業上市，從中獲取利益報酬。完成IPO後，需要在一定的時間內找尋希望上市的目標企業，通常約18到24個月，實際時間取決於交易的實際情況，待SPAC確認目標企業並談妥併購條件後，發起人向SPAC原始股東提出收購目標企業，並由股東投票決議是否通過。

若SPAC無法在規定時間內完成收購手續便會解散，並依原先SPAC公開發行招股說明書中的條件，將當初投資的金額退還給投資人。

目前透過SPAC IPO完成併購非美國的外國未上市企業較常見的合併架構，大致可分為：由SPAC併購外國目標公司、由外國目標公司以反向併購方式併購SPAC、由SPAC設立外國子公司，再由該外國子公司與外國目標公司進行併購等三種。