近日大陸國家統計局資料顯示，2021年5月的深圳市二手房價格指數，較上月下滑0.1個百分點，這是自2019年7月以來二手房價格指數首次下滑。回顧去年深圳房價出現爆炸上漲，「房價不會跌」成了許多投資客的信仰，下滑0.1％或許並不算一個大數字，但這對之前一直處在燥熱狀態的深圳樓市來說分量不輕，背後體現一系列調控和監管措施的效力開始顯現。

觀察二手房市場成交到底有多低迷？深圳市房地產仲介協會公佈的數據顯示，6月14日至20日深圳二手房網簽量共計713套（含自助網簽），仍舊低於800套關口，持續處於低迷狀態。

從今年2月到5月，深圳二手房網簽量分別為5272、4869、4369、3781套。另據樂有家門店數劇監控顯示，上周新增求購客戶下降幅度明顯，新增房源量較稍早下跌超過10％。

根據《證券時報》整理發現，此前深圳二手房月度網簽量低於4000套的情況，僅在去年2月疫情最嚴重期間，以及2016年「深八條」發布之後出現過。如果目前的情況持續，6月深圳二手房網簽量仍將有很大機率低於4000套。