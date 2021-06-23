那斯達克隔夜大漲111點，創歷史新高，推升歐洲科技股周三早盤大漲，泛歐基準指數則徘徊在創紀錄高點的下方不遠；投資人也等待周三稍晚歐元區的商業活動數據。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.85點或0.19%，為457.27點。科技股上漲0.6%。

德國DAX指數暫跌0.38%；英國FTSE指數持平；法國CAC指數跌0.29%；義大利和西班牙股市則呈現上漲。