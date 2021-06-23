《國際金融》科技股高歌 歐股早盤上漲0.19％ 15:592021/06/23 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 那斯達克隔夜大漲111點，創歷史新高，推升歐洲科技股周三早盤大漲，泛歐基準指數則徘徊在創紀錄高點的下方不遠；投資人也等待周三稍晚歐元區的商業活動數據。 周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.85點或0.19%，為457.27點。科技股上漲0.6%。 德國DAX指數暫跌0.38%；英國FTSE指數持平；法國CAC指數跌0.29%；義大利和西班牙股市則呈現上漲。 《國際金融》大宗商品價格回穩 歐股揚升0.26％ 《港股》醫藥、汽車股領漲 港股彈升逾500點 #指數 #早盤 #大漲 #泛歐 #周三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》電子股扳回顏面 三大法人買超235.06億元 15:252021/06/23 財經 港股早盤漲逾400點 12:492021/06/23 財經 滬指早盤升0.5％ 深成指升1％ 12:122021/06/23 財經 有基之彈 國泰金程淑芬：台股仍是有一定支撐 16:232021/06/23 財經 新台幣續貶 早盤見28字頭 觸及28.02元 10:182021/06/23 財經 《盤後解析》電金出擊 強取17300點 14:512021/06/23 財經 《類股》大股東申報轉讓嚇暈 航運股紛翻船 11:102021/06/23 財經 《晨間解盤》台股結構改變 非電為主軸(倫元投顧提供) 07:462021/06/23 財經 台股開高走高漲261點 台積電收盤漲17元 貨櫃三雄跌停 13:392021/06/23 財經 5月台股基金申購量大增 投資人逢低進場 14:012021/06/23 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 印度疫情趨緩逐步解封 專家1原因狂勸：千萬不要 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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