順藥(6535)產品長效止痛劑LT1001國際佈局再傳捷報！今日宣布與DONGWHA簽訂LT1001韓國市場的獨家經銷合約。根據合約，將由順藥負責韓國取證及供貨，並由DONGWHA進行上市後的商品化與銷售推廣，順藥除可獲得簽約金外，若藥品順利取證上市，可再依約取得各階段里程碑金。

順藥總經理林榮錦表示，LT1001是順藥第一個成功上市的新藥，其全球專利佈局完整、深具國際授權潛力，可為公司帶來穩定收益貢獻。將持續透過區域擴張策略極大化LT1001產品價值，這次很高興能與DONGWHA合作，透過DONGWHA成熟、多元的銷售通路及行銷經驗，相信可以大幅提高LT1001在當地市場的品牌能見度與競爭力，並期待早日嘉惠更多病患。

順藥將韓國視為LT1001插旗東北亞的首選之地，韓國醫藥品市場持續高度成長，止痛類藥物更是成長最快速的類別之一，2021年銷售額預計從1.8億美元以年複合成長率7.04%的速度成長。台灣及韓國的醫療環境及對於中重度術後疼痛的相關處置類似，目前仍以傳統鴉片類藥物為主流。除看好市場潛力，考量LT1001於台灣申請藥證的臨床數據有機會滿足當地的臨床及法規需求，故預計最快可於2022年下半年取得藥證。