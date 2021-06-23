警戒延長卻沒有加嚴，股東會將上場。金管會23日表示，中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒但措施並無加嚴，所以目前請各公開發行公司「積極」規劃在7月及8月召開股東會的相關事宜。

據證期局宣布的數據，7月1日到9日間已登記的股東會，即落在三級警戒延長期間要召開的股東會共310家，現在就是依規劃、照常舉行，暫無延期可能。

但金管會亦強調已督導集保公司在6月17日發布「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，即嚴加防疫，並且室內不得超過5人以上、室外不得超過10人以上，要注意入場及散場人流，同時金管會已請集保公司瞭解各公開發行公司後續召開股東會的規劃情形，並蒐集在三級警戒標準公布後已召開股東會的實務作法，儘速彙整提供作為未來將召開股東會公司的參考。

證期局亦指出，集保公司已蒐集實務做法有五大項，將隨時掌握且提供給各公發公司參考，一是在戶外召開股東會者，將在空曠場所搭設多個帳篷；二是在室內召開股東會，將租借會場多餘空間，以增加可容留的人數；三為減少工作人員與員工股東出席人數；四是除主席與列席人員在室內，另在戶外搭設帳棚；五提供純視訊直播供股東觀看（非視訊股東會），以減少親自出席人數。