金管會29日宣布，在報請中央疫情指揮中心同意，在110年8月16日至8月31日間，除可召開實體股東會外，符合一定條件的公開發行公司得採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

視訊股東會有四原則，一以視訊輔助作業的平台由集保公司出任，因推動電子投票平台多年，制度運行順暢，故應採用集保公司提供的平台，並應遵守集保所訂召開實體股東會並以視訊輔助的作業相關指引。

二視訊股東要放棄臨時動議及原議案修正的投票權，即考量國際上召開視訊股東會多沒有開放股東得提臨時動議及股東會議案修正，故欲以視訊方式參與股東會之股東，應事先向公司登記並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票，及同意放棄參與實體股東會。

三電子投票股東不再參與視訊部分，考量系統穩定性及提高尚未行使表決權之股東以視訊參與股東會的順暢性，已以電子方式行使表決權之股東，因已計入股東會出席數及表決權數，故不得再以視訊方式參與股東會，惟仍得出席實體股東會發言，且集保公司將於指引中明訂，公司應提供前開股東會前之提問管道及公司回應方式，俾保障股東權益。

四是符合條件的公司才能用視訊方式輔助。

可登記的公司必須是符合三條件的公發公司，一是股東常會無董事監察人選舉議案或有董事監察人選舉議案，但其候選人人數未超過應選席次；二是股東常會未有解任董事或監察人議案；三未上市或未在證券商營業處所買賣之公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

同時證期局也修正，實體股東會場地的容留人數為各室內不得20人以上，各室外不得40人以上