中火爭議再起！台中電廠興建燃氣機組，遭台中市政府以都審卡關15個月，經濟部長王美花與台電22日宣佈取得行政院發特照並承諾機組上線，隔年拆2煤機組及1根煙囪。

時代力量立委陳椒華，今天與時代力量台中黨部執行長簡嘉佑共同召開「行政院發特照為中火解套，正當性合法性？拆二燃煤機組一煙囪就夠了嗎？」線上記者會。

時代力量立委陳椒華說，行政院發特照為中火解套的作法顯有爭議，也有中央集權濫權、凌駕地方自治的嫌疑，建議行政院應與地方再多溝通。

行政院動用「特種建築物申請案處理原則」給予中火特種建築執照，處理地方政府刻意以拒發建照方式杯葛重大建設，迴避地方首長的杯葛作為。營建署稱中火燃氣案申請特種建築物，符合前述處理原則的第二款和第三款過於牽強、顯有爭議。

中央用免都審為中火解套，也有中央集權濫權、凌駕地方自治之嫌疑。陳椒華強調，希望在減少空污、減煤減碳的前提下，行政院勿草率運用特種建築執照，應加強與地方溝通，也期望早日減煤增氣展綠減少空污，讓無煤時代趕緊來臨。

簡嘉佑指出，這是一次中央、地方的政治鬥爭，市民需要明確清楚的空污防制政策，台中市政府以都審卡燃氣機組，並不是理性的措施；但中央政府利用發特殊建照解套並非合宜的常態，更有架空地方自治權的疑慮。

簡嘉佑強調，中央跟地方僵持不下，讓中火「從煤轉氣」的進度延宕，這才是讓希望改善空污的市民最失望的。