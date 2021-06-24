《商情》憂需求降 期銅下跌1.22％ 12:182021/06/24 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因隨著美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)官員發表的言論，引發對全球最大經濟體將比預期更快加息的擔憂，可能會減緩全球經濟復甦，降低對金屬的需求，致倫敦(LME)期銅價格周四下跌。 周四(6/24)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌1.22%，報每公噸9,366.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,363.5美元。(商品行情網) 《國際金融》通膨壓力升 歐股跌0.73％ 巴西疫情竄燒 日均死亡逾2000人再度全球居冠 #期銅 #LME #下跌 #周四 #美國聯邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲31點 08:542021/06/24 財經 《美股掃瞄》美股消息面：Markit美國6月製造業PMI初值創新高 11:102021/06/24 財經 《美股掃瞄》特斯拉力挺 那斯達克再創新高 08:542021/06/24 財經 《商情》美元走跌 紐約棉花續揚 10:022021/06/24 財經 《化工股》快篩試劑加溫業績 長興站上40元 10:022021/06/24 財經 《基金》衰轉興再通膨期 美高收有福氣 10:022021/06/24 財經 《金融》H2奔景氣擴張期、成長期 選股邏輯UP 12:522021/06/24 財經 年輕人打第2劑易患心肌炎 莫德納、輝瑞股價嚇趴 12:192021/06/24 財經 台積EUV產能 下半年爆發 04:102021/06/24 財經要聞 《國際經濟》葉倫：再不提高舉債上限 美國最快8月倒債 11:442021/06/24 財經 《基金》防H2貨幣政策轉向 宜抱美債反向ETF 10:192021/06/24 財經 財經熱門新聞 年輕人打第2劑易患心肌炎 莫德納、輝瑞股價嚇趴 - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 京元電趕復工手段粗暴？移工爆料日媒：遭「不人道」對待 - 財經 氣質女神許湘琳轉職永慶房屋專業房仲經紀人 獲得更高成就感 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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