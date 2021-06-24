因隨著美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)官員發表的言論，引發對全球最大經濟體將比預期更快加息的擔憂，可能會減緩全球經濟復甦，降低對金屬的需求，致倫敦(LME)期銅價格周四下跌。

周四(6/24)截至台北時間11:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌1.22%，報每公噸9,366.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,363.5美元。(商品行情網)