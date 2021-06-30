英特爾稍早宣布，原定今年底投產的新一代伺服器晶片將延至明年第一季投產，意味著新執行長基辛格（Pat Gelsinger）的復興大業出師不利，使股價在29日收盤下跌1.3％至56.75美元，30日盤前續跌0.4％。

掌管伺服器晶片的英特爾副總裁史佩爾曼（Lisa Spelman）表示，新一代伺服器晶片延期投產是為了提高性能滿足顧客需求，尤其將強化資料處理及人工智慧運算能力，預計明年第一季投產後，第二季擴大產能。

今年5月基辛格在上任後主持的第一場法說會上，曾信誓旦旦宣稱英特爾將提供值得客戶依賴的穩定領導產品，沒想到才過不到2個月就漏氣。

研究機構Bernstein Research分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）表示，英特爾新晶片延後投產或許是為了滿足客戶對新功能的龐大需求，「但講難聽一點其實是英特爾逐漸喪失競爭力」。她認為英特爾高層是怕按照原訂時程投產的成品不佳，才寧願延後投產。