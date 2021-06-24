中鋼公司與工業技術研院綠能與環境研究所(以下簡稱：工研院綠能所)合作以用鋼產品「生命週期評估方法」量化高機能鋼材的減碳效益，成功建立出高強度汽車用鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度H型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼等鋼材的外部減碳計算方法學。中鋼表示，如以2019年中鋼公司高機能鋼材的銷售量估算，整體減碳效益高達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年的吸碳量。

因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除了是可百分之百回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材料。高機能鋼材指的是鋼鐵本身材料性質提升外，更可增進用鋼產品使用時之外部減碳效益，避免僅於生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳之情形。例如，高強度汽車用鋼可使車體減重而降低能耗、高效率電磁鋼提升馬達效率而省電、免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，諸如此類高機能鋼材是中鋼公司長期致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的最佳利器。

中鋼公司與工研院綠能所採行「生命周期評估」的觀點，已成功建立高強度汽車鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度H型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼的外部減碳計算方法學，並透過專家諮詢及各領域專業意見，嚴謹量化出各類高機能鋼材於產業鏈及產品生命週期之減碳效益。研究成果顯示，以中鋼公司高機能鋼材2019年之銷售量估算，整體減碳效益達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年吸碳量。從個別高機能鋼材的減碳效益來看，如以汽車10年生命週期評估，高強度汽車用鋼可減碳6.04公噸/噸鋼；以馬達20年生命週期評估，高效率電磁鋼則減碳4.33公噸/噸鋼；高強度H型鋼能使建築減少建材用量，可減碳2.64公噸/噸鋼；汽車用扣件免調質鋼能節省退火等程序及使汽車減重降油耗，減碳可達2.80公噸/噸鋼，以中鋼公司與金鍛公司合作案例顯示，鋼材碳足跡降低32%，年減碳達3.8萬公噸。

另耐蝕用鋼因可延長橋梁使用年限，以關渡大橋(濱海環境)與新發大橋(山區)為個案分析的結果，兩座橋梁整體用鋼的減碳效益分別為8964公噸與5408公噸；另，以船舶整體生命週期及2019年所有高強度船舶用鋼銷售量估算，共可減碳達9.6萬公噸。

中鋼表示，近年來世界各國積極制定減碳期程，並加大減碳力度，中鋼公司除了戮力規劃執行內部減碳專案、積極投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業外，也將持續開發高機能鋼材與進行相關減碳研究，例如已展開快削鋼與冷打螺絲螺帽用鋼之減碳方法學，以協助國內用鋼產業提升減碳效益，相關研發成果可作為用鋼產業減碳策略與路徑之參考，進而提升鋼鐵產業永續競爭力，為臺灣經濟及環保減碳貢獻心力。