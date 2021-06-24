受到隔夜美股那斯達克創新高激勵，以及科技族群上漲帶領，24日韓股早盤中，一度觸及3292點歷史新高。最後，KOSPI也收在新高為3,286.1點，上漲9.91點約0.3%。同時，韓元升，韓國公債殖利率也上升。

三星電子漲1.37%，SK海力士漲1.61%，Naver與電池製造商LG化學分別漲0.94%與0.48%。

外資賣超1063億韓元，約0.93億美元。

Eugene投資證券認為，美聯準會發表談話後，KOSPI持續走高，不過市場觀望成分居多，市場也正等待美國就業市場數據出爐。

韓國央行24日表示，韓國正當景氣復甦時，需求與供給都面臨通膨壓力，或許該更認真考慮現行疫情紓困寬鬆政策。

一美元可兌換1,134.9韓元，韓元升0.25%。

韓國3年期公債殖利率漲4.3個基本點至1.381%，10年期的也漲0.5個基本點至2.046%。