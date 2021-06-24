美國在台協會（AIT）處長酈英傑、副處長谷立言即將離任，外交部長吳釗燮今天頒贈兩人「睦誼外交獎章」。酈英傑表示，過去三年來，在這份職務上所經歷的一切，早已在各個層面超出了期望，也很高興TIFA對話不久後即將展開復談。

酈英傑說，隨著我離開台灣的日子逐漸接近，不禁再次憶起40多年前我第一次來到台灣時的光景。當時台灣還未發展成為今天的經濟重鎮與民主成功故事，我非常幸運，初次以外交人員身份外派，就是回到台灣在AIT擔任簽證官。幾年後，我成為國務院台灣協調處處長，隨後接任AIT副處長一職，到現在擔任AIT處長。這當中每一項職務，都讓我有機會近身觀察美台關係持續的進展。

酈英傑表示，2019年時，我們慶祝了《台灣關係法》40週年，我因此可以藉這個機會回顧過去40年來我與台灣的不解之緣。當年剛踏入外交行列時，我從沒想過會有機會一再回到這裡。但我其實很感謝「緣分」將我一次又一次帶回台灣。我在離任前的另外一項目標，就是希望看到美台能夠重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。我很高興TIFA對話不久後即將展開復談。

谷立言說，過去三年來，美台之間的互動往來，比起多年前的經驗，可說是不可同日而語。當年所有的討論與作為，最終都會回到兩岸關係、以及台灣該在美中關係裡扮演何種角色的框架之下。反觀現在，這三年來，我們的工作重點則大幅地聚焦在如何深化美台雙邊關係，以及如何透過共同合作，幫助其他國家發展它們的經濟與民主體制。我已數不清有多少次，在多場我和酈處長與台灣工作夥伴的會議中，「中國」這兩字一次也不曾出現。

谷立言指出，這其實反映出美台關係的根本改變。美國不再把台灣視為美中關係裡的「問題」，反而把它看作是增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群追求一個更加公正、安全、繁榮和民主世界的燈塔。

谷立言下周將前往日本赴任，他強調，這並不代表我與美台關係的連結將畫下句點。事實上，我很期待未來能為現正蒸蒸日上的美日台三方合作關係貢獻一己之力。