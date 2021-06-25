歐股周四收漲。在擔憂全球貨幣刺激縮減的背景下，投資人更加關注於穩定的經濟成長；另外在美國同業上漲引領下，科技股揚升。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲3.94點或0.87%，為457.04點。科技股、零售股、旅遊休閒股為表現最好的板塊。追蹤那指表現，科技股上漲1.7%。

歐股本周波動明顯，周三幾乎跌去前兩日的上漲；投資人不確定美聯準會面對上升的通膨，是否會縮減其大規模刺激計畫。然而隨著歐洲央行本月稍早重申其寬鬆貨幣政策立場，分析師表示，他們預計歐洲股市不會繼續下跌。

德國DAX指數上漲0.9%。數據顯示，德國6月商業景氣指數漲幅超出預期，觸及2018年11月以來最高水準。

倫敦FTSE 100指數上漲0.6%，中型股指數下跌0.5%。

英國央行維持政策利率不變，保持購買公債目標不變，並表示，隨著英國經濟重啟，通膨將超過3%，但進一步超過2%的目標只是「暫時的」，多數政策制定者傾向於將刺激政策保持在全速運行。

家樂福股價上漲0.7%。該法國零售商周三晚間表示，已開始考慮合併、剝離其外國子公司的可能性。

瑞士實驗室儀器製造商Tecan集團飆升10.8%。該公司表示，將以10億美元收購美國醫療設備和生命科學儀器集團Paramit公司。

儘管監管機構呼籲在駕駛艙讀數有缺陷，在將部分飛機從疫情儲存區中撤出時，要進行更嚴格的檢查。空中巴士股價仍上漲0.6%。