今年全球併購活動連續第二季打破記錄，企業持續以低廉的成本進行借貸，並將手上現金投入有助於「轉骨」的交易，為疫後的世界重新找到自己的定位。

根據Refinitiv的數據，截至6月30日的三個月內所公布的全球併購交易額達到1.5兆美元，創下同期新高，也比創下歷史新高的第一季數據還成長13%，但空白支票公司的併購交易活動已有所放緩。

花旗EMEA（歐洲、中東和非洲）併購交易部門主管Alison Harding-Jones表示，這是我們以前從未見過的環境，我們擁有具高度支持性的融資市場，再加上擺脫疫情影響和重組整個業務的壓力。她表示，這樣熱絡的交易活動可能持續整個夏天。

就全球最大經濟體美國而言，與去年同期因爆發疫情導致經濟活動陷入停擺時相比，美國今年第二季的併購交易量暴增440%，交易額達到6990億美元。

拜登總統提出的加稅提議促使一些公司趕在稅率提高之前完成交易。摩根大通全球併購部門聯席主管Anu Aiyengar表示，現在有很多併購交易正在進行，人們希望在年底前宣布並完成交易，這從稅負的角度來看，都是有道理的。

第二季亞太地區的併購交易大幅成長104%，達到3,270億美元，歐洲的併購交易年增50%，為2,930億美元。

值得注意的是，第二季最大宗的交易都為境內交易，基於保護主義抬頭，以及中美政治緊張局勢升高的考量，企業大多避免在自己的地盤外尋找併購目標。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）全球併購部門聯席主管Vito Sperduto表示，所有你能想到的衡量指標都指出美國的跨境交易活動已經減少。

此外，雖然全球併購交易數較第一季減少10%，但這波併購狂潮已經轉化為交易額的飆升，超過50億美元的交易在第二季增加了127%。