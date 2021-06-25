離東京奧運剩不到一個月的時間，參加選手與團隊也都陸續抵達日本，有些團隊甚至已入住了飯店，雖然他們在出國前都已注射過兩劑疫苗，也經過多次檢測，不過前幾天仍傳出有烏干達選手確診消息，而且目前已累積2例。

但更可怕的事情在今天傳出，據日本《每日新聞》報導，除了烏干達2名案例，新增確診的選手包含1名法國選手、1名埃及選手、1名斯里蘭卡選手和1名迦納選手，總共已累積5國6名選手確診，對於還沒開打的東京奧運已經非常可怕。

而其實報導中有提到日本已拒絕所有國家和地區外國人入境，若因特殊原因入境將要在指定設施隔離14天，不過奧運相關人員則不需要進行隔離，從今年1月1日到6月13日入境選手和相關人士共約2925人，其中超過7成的人希望能免除隔離。

不過如今僅有少數國家抵達日本，就驚傳6員確診，這恐怕會讓日本主辦國傷透腦筋，上週烏干達團隊抵達日本時就傳出1名選手確診，接著昨天到住宿飯店後又新增1名，目前2員都已在指定地點進行個隔離，不過第二位確診者據說有與4名市府官員接觸過，所以後者也都關在室內進行隔離。

日本和國際奧委會堅持舉辦東京奧運早就讓外界部份人士不滿，其中日本國民更是常常上街抗議並加入請願書活動抵制奧運舉行，就連地主網球選手錦織圭、大坂直美都曾質疑過奧運的可行性，前者更不諱言指出為何疫情死了那麼多人都還要辦，不過事到如今也只能看日本政府如何來控制疫情擴散了。