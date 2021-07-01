【旅遊經 編輯部報導】

covid-19 疫情侵襲全球之際，為人類日常生活掀起波瀾，帶來翻天覆地巨變。飛向天際前往異國的旅遊方式在短期內難以實現，因此人們逐漸將旅遊目光轉移至自己生活的土地或是離島，也不僅是走馬看花的走遊，疫情下迅速受到矚目的旅行型態「豪華露營」正在興起，「豪華露營 Glamping」一詞是英文單詞「glamorous」和 「camping 」的組合，你可以在不用帶任何露營裝備的情況下，享受豪華、設備充足的高品質露營玩法，省去花費心力打理、準備裝備的時間，專注享受當下。

瀬戸内地區是日本少數氣候溫暖且少雨的地區之一，大小島嶼散落在平靜無浪的海面，這裡有許多設施可以近距離欣賞瀬戸内海的多島美景，眾多日本關西地區的旅客因此特地前來入住，將嚮往的異國風情寄情於此，若你也喜愛「豪華露營」，位在香川縣兩處最受歡迎的住宿露營設施，一定要來感受。

※.Vessel Oochi──

Vessel Oochi 於 2019 年完成露營設施的建置，遊客能在海洋的伴隨下休憩、入眠。（圖片提供_東香川市）

「Vessel Oochi」位於香川縣東部的東香川市。 是一間可俯瞰美麗瀬戸内海的複合式溫泉設施。曾有網站舉辦日本各地知名溫泉的票選，Vessel Oochi 的環境設施，因適合各年齡層遊憩、享受，獲選為 2020 年度家庭類第一名。Vessel Oochi 更於 2019 年完成露營設施的建置，開放遊客使用。淡雅色系的帳篷，在藍天、藍色大海印襯下非常突出，整片露營場地被大海、繁花、草地包圍，充滿盛夏般的閒情。

露營的旅客可以免費嘗試 SUP，坐上沖浪板，滑動 SUP，徜徉瀬戸内海風平浪靜的徐徐微風之中，只要攜帶一件泳衣，就可以在現場租用所有 SUP 用具，即使是初學者也不用擔心，會有工作人員細心指導教學。

◎.Vessel Oochi SUP──

Vessel Oochi 的免費 SUP 體驗活動，能徜徉瀬戸内海風平浪靜的徐徐微風與暮色之中。（圖片提供_東香川市）

◎.Vessel Oochi 東香川在地食材燒烤套餐──

Vessel Oochi 「東香川在地食材燒烤套餐」，精彩登上旅人餐桌。（圖片提供_東香川市）

地址：東香川市馬篠 1200交通：JR 高德線三本松車站下車搭計程車10分鐘可抵達。

看過香川絕景「父母濱天空之鏡」的人，無不著迷，想進一步在奢華氛圍中欣賞瀬戸内海壯麗景色的人，不妨選擇入住位於香川縣三豐市的「仁尾 Sunset Peak」。

※.仁尾

Sunset Peak──

「仁尾 Sunset Peak」帳篷位於高地視野佳，能眺望淡藍天空與海洋神清氣爽。（圖片提供_仁尾 Sunset Peak）

「仁尾 Sunset Peak」每天限定 2 組客人入住，帳篷所在的高地充滿隱私感，可獨享整片瀨戶內海海景。 更可俯瞰被選為日本夕陽百選的「父母濱」日落，全年無論何時前往，都可以欣賞到多重霞彩暈染天空的美麗日落，轉變成繁星點點的夜空。其位置步行到父母濱只需要5分鐘，能滿足攝影愛好者在不同時段捕捉獨特美景。

倘若在春天到訪，還能一併前往三豐市的莊內半島，至標高 352 公尺的紫雲出山山頂展望台，觀賞盛開櫻花。

◎.仁尾

Sunset Peak 日落──

入住仁尾 Sunset Peak 可在父母濱海岸一睹四國最美日落。（圖片提供_仁尾 Sunset Peak）

◎.仁尾 Sunset Peak 五右衛門風呂──

「仁尾 Sunset Peak」附設日本傳統浴桶「五右衛門風呂」，可自行使用木材生火，並配有有熱水淋浴、抽水馬桶等。（圖片提供_仁尾 Sunset Peak）

地址：香川縣三豐市仁尾町仁尾乙264（古木里庫）交通：從JR詫間站乘坐計程車約15分鐘。 需要事先預約。