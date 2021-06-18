《產經新聞》報導，由於允許中國大陸海警在必要時使用武器的《海警法》已在2月實施，日本政府感覺威脅大增，已在後續關於中國大陸接近、試圖佔領釣魚台的兵棋推演中，放寬海上保安廳的武器使用限制；且參加者除自衛隊、海上保安廳等日本官員外，還包括現役美軍軍官。

根據報導，今年2月以來，日本已進行過中國大陸海警、海上民兵或激進份子接近，甚至試圖佔領釣魚台的兵棋推演，參與者除自衛隊、海上保安廳、警察、外務省人員之外，還包括現役美軍軍官，不過參加者並非將官，僅有校官和尉官。

在兵推中，中國大陸海上民兵或激進份子接近、且有意登上釣魚台時，日本海上保安廳採取了包括開火射擊等手段，並確認了將2020年才成立的沖繩縣警察「國境離島警備隊」，由海上保安廳和自衛隊運送至釣魚台的程序。美軍和自衛隊則在遠離釣魚台的海域進行聯合軍演。

而若情勢正式升級為武裝衝突，海上保安廳和警察將自釣魚台撤退，由自衛隊接手戰局；但前者的船隻仍會在該海域活動，護衛經過的商船、撤離宮古群島和八重山群島等附近島嶼的民眾，以及協助後送負傷的自衛官等。不過報導並未提到美軍是否參與後續作戰。

報導指出，自前日本首相安倍晉三2012年第二次執政以來，日本政府便開始進行聯合自衛隊、海上保安廳和警察的釣魚台兵推，現任首相管義偉則正延續此政策。