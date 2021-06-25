大陸網約車公司滴滴出行計劃在紐交所上市，集資最多達40億美元，設定估值目標超過600億美元，有望成為2021年最大赴美IPO中概股。

香港經濟日報報導，滴滴出行向美國證券交易委員會（SEC）提交更新版上市申請文件，計畫以每股13至14美元，發行2.88億股美國存託股票（ADS），集資額最多為40億美元。

若按招股價上限計算，基於文件所提流通股數目，滴滴出行市值將逾600億美元。先前曾傳出，滴滴出行估值或逾700億美元，甚至高達1000億美元。更新文件顯示，摩根士丹利及新加坡淡馬錫控股的附屬公司已同意認購總計不超過12.5億美元ADS。

滴滴出行本次IPO計畫，將是阿里巴巴在2014年上市籌資250億美元以來，中國企業在美國最大的股票發行之一。然而，中國市監局已開始對滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查旗下叫車服務定價機制透明度等。