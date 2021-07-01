美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少671.8萬桶，遠超出市場預期的減少468.6萬桶。汽油庫存增加152.2萬桶，而市場預估減少88.6萬桶。餾分油庫存減少86.9萬桶，市場預估增加100萬桶。上周煉廠產能利用率升高0.7個百分點，上周美國原油進口減少60.3萬桶/日。

2.全美不動產經紀商協會（NAR）公布，美國5月簽約待過戶成屋銷售指數月增8%，為114.7，創下16年新高；市場預估為月減0.8%。與去年同期相比，該指數上揚13.1%。

3.美國人力資源服務公司ADP公布，6月民間新增就業人數為69.2萬人，超出市場預估的新增60萬人。

4.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌6.9%，扭轉前一周的上揚2.1%。30年期固定抵押貸款利率為3.2%，較前一周的3.18%升高。

5.原油需求前景樂觀，周三紐約期油收漲0.67%，為每桶73.47美元，6月收漲11%，第二季漲24%，創下去年第二季以來單季最大漲幅。倫敦布蘭特期油周三收漲0.5%，為每桶74.62美元，6月漲8%，第二季收漲17%。

6.美國民間就業數據超出市場預期，使聯準會可能提前收緊貨幣政策的預期升高，周三ICE美元指數最高漲0.43%，站上92.45，創下兩個半月來新高，6月累計上漲3%，創下逾4年來最大單月漲幅。

7.逢低買盤進場，周三國際金價先跌後升，終場紐約8月期金收漲0.5%，為每盎司1771.6美元；6月收跌逾7%，創下4年來最大單月跌幅，第二季收漲近5%，上半年收跌6.6%。