本周美國股票首度公開上市（IPO）交易超級火熱，估計共有17家掛牌交易，這是因為美IPO市場在7月4日周末起將進入傳統淡季，許多銀行家與交易商將出門度假。

到目前為止，中國滴滴為本周最大筆IPO交易案，30日（周三）以股票代碼「DIDI」在紐約證交所掛牌，發行價每股14美元，籌資約44億美元，成為今年規模僅次於韓國電商平台Coupang的上市案，後者3月掛牌募資46億美元。

本周第二大IPO交易是人工智慧（AI）資安公司SentinelOne，周三首日掛牌收在42.50美元，比IPO定價35美元高出21％，市值突破100億美元。

本周第三大IPO交易應是訂於1日（周四）掛牌的土耳其電商公司D-Market Electronic Services & Trading，預計籌資6.81億美元，市值可望達39億美元。

此外，美國甜甜圈連鎖業者Krispy Kreme也於周四上市，IPO定價17美元，遠低於先前設定的21～24美元，籌資規模約5億美元，遜於原規劃的逾6億美元。