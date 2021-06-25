羅素3000指數（Russell 3000）6月25日調整成分股，增加15家電動車與自駕車企業，顯示汽車業持續轉型與電動車技術日益重要，汽車業未來將走向更高程度電動化與自駕技術，建議可透過具電動車概念基金布局，參與後市成長契機。

羅素3000指數這次調整還包括小型電動車製造商、電池技術公司與充電技術公司等從事電動車基礎建設的企業。自駕車領域方面，共有四家專研光學雷達（Lidar）技術的新創公司被納入羅素3000指數，即多家電動車與自駕車企業晉級至羅素3000指數。

日盛全球智能車基金經理人王亨指出，根據EV-Volum統計，2020年全球電動車銷量突破300萬輛關卡，邁入新的里程碑，並預期2021年電動車銷量仍將大幅成長45％。今年上半年受通膨升溫影響，價值股表現明顯優於成長股，但隨著基期因素淡化、供需失衡逐漸得到解決後，市場對通膨的擔心將漸漸淡化。

王亨預期，後續資金將重返成長股，以成長股為投資主軸的電動車族群，有望展開新一波行情，未來將持續關注在歐洲加強碳排放監管，及美國補貼新政落地，受惠的EV供應鏈。