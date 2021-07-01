疫情衝擊6月車市，創下10年低點，台灣賓士不只是前十強中「唯一」掛牌數逆勢走升者，排名更衝上第二。台灣賓士表示，主要歸功於疫情前的訂單順利交車；展望第三季，考量國內疫情狀況、晶片及零組件供應不穩定及國際運輸波動等眾多變數，預期將影響到第三季的銷售表現。

三級警戒重創內需，更撂倒去年以來旺到發燙的車市，6月新車掛牌跌破3萬台，創下近10年來低點，前十大汽車品牌僅賓士因警戒前訂單如期交車，單月掛牌2467台，不只是同級豪車品牌的一倍，排名衝上第2，持續保持豪華進口車冠軍。

對於排名挺進第2，僅次於TOYOTA，台灣賓士表示，整個6月份皆處於三級警戒，勢必影響消費者出門意願，對展示中心來客及試駕活動皆有顯著影響。

台灣賓士坦言，汽車產業在全球疫情狀況下受到不小的衝擊，反觀台灣去年相對不受影響；但在台灣5、6月疫情升溫下，已對車市造成不小衝擊，期望台灣車市在疫情後能迅速回溫，帶動整體車市正向的發展。