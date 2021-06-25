中央流行疫情指揮中心宣布「疫苗殘劑開放施打」，地方政府不斷接到民眾來電詢問「疫苗殘劑怎麼排？」（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心宣布「疫苗殘劑開放施打」，地方政府不斷接到民眾來電詢問「疫苗殘劑怎麼排？」台中市議會國民黨團25日向中央呼籲，先做好配套方案與措施再公布政策，不要累死基層公務員和醫護人員，中央沒有超前部署就算了，不要再惡搞基層，也向中央喊話「行政院政務委員唐鳳政委的預約系統也該上線了吧」。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯指出，殘劑開打消息一出，市民專線、衛生局、衛生所與醫療院所電話都被打爆，中央一直強調已超前部署，但若開放疫苗殘劑施打，應提前將相關作業須知或標準作業流程等配套發文給地方政府，預約系統該要讓地方政府了解操作方式，現在什麼都沒配套，就直接宣布。

「民眾一看到新聞就立刻打電話開始詢問，怎麼預約、哪邊可以排得到、一天會有多少名額？」台中市議會國民黨團執行長吳瓊華表示，基層的醫護與防疫人員，也都是差不多時間才知道，在不知具體狀況與作業程序的情況下，只能向民眾說還不清楚，但民眾根本不管，直接嗆地方政府無能。

吳瓊華抨擊中央，是嫌地方醫護與防疫人員不夠累嗎？還是中央故意要用時間差製造模糊、讓民眾責怪各縣市政府呢？

台中市議會國民黨團副執行長黃健豪不滿的說，中央隨口一句，讓地方人仰馬翻，浪費防疫能量外，引發施打優先順序是否無須遵守的質疑，若沒有相關標準與公平一致預約系統，難保不會有人私心自用，「這是要用二桃殺三士，讓人民互鬥嗎？」

國民黨團呼籲中央流行疫情指揮中心，地方政府的公務員與醫護人員不是超人，不是你們一句話講出來，下一秒鐘配套就可以生得出來，拜託衛福部拿出點超前部署的具體成果，喊話「行政院政務委員唐鳳政委的預約系統也該上線了吧」。