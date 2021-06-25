大陸股市25日上揚，上證指數高收近1.2％，連升5日，重上3600點關口，深成指升返15000點。市場交投熾熱，兩市成交合計連續兩日超越人民幣（下同）兆元，增至1.05兆元。總結本周，滬指累計升2.34％。

香港信報報導，上證指數25日盤中曾微跌2點，跌幅為0.06％，低見3564點，早段止跌回升，最高見3614點，升47點，漲幅為1.34％，全日收市報3607點，升40點，漲幅為1.15％，成交額為4838.99億元。

深成指高開高走，25日收市報15003點，升219點，漲幅為1.48％，最高見15036點，升251點，漲幅為1.7％，成交額為5706.99億元。

滬深300指數報5239點，升83點，漲幅為1.63％；創業板指數報3347點，升68點，漲幅為2.09％。

各類股普遍造好，煤炭、金融股升逾2％；化工、有色金屬、鋼鐵股升逾1％；水泥、房地產股靠穩；電力、石油股偏軟。