備受關注的防疫期間司法審判問題，立法院已完成視訊審判特別條例，蔡英文總統公布後，27日正式實施，在發布三級警戒的全國各法院，都依可依必要及急迫性，採用視訊審判避免群聚、成為疫情的破口。

不過，司改會也提出4項建議，希望取法國際經驗，保障疫情期間司法人權新法落實，及開放遠距旁聽，保護旁聽民眾免於染疫風險遠距開庭成效，全民共同監督等。

依27日實施的特別法規定，擴大遠距視訊包括電子傳送押票、延押裁定、處分書、一般文書，鬆綁席位、旁聽、服制、轄區、宣示判決限制，增加停止審判事由，錄影錄音存證、筆錄補行製作，但訴訟當事人有權利選擇是否要遠距開庭。

視訊開庭法官要穿法袍，法庭採用延伸法庭型、遠距型及混合型3種，開庭時需遵照審判長訴訟指揮，且司法人員要著法袍，參與視訊的當事人要衣著整齊。至於行政訴訟部分，由於已完成科技設備及遠距訴訟的修法並公布實施，只需用新修正訴訟法就可配合防疫需求。