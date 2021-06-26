陸媒《環球時報》26日引述英國《金融時報》25日報導，當天卸任的北約軍事委員會主席皮奇受訪指出，中國軍事現代化速度「令人震驚」，並警告稱，隨著北約準備對北京採取更加強硬立場，中國海外的外交存在感也在日益增長。中國學者分析，皮奇這番言論依然沒有改變固有的「冷戰思維」。皮奇認為北約要加強作用，就需要找個新敵人，也就是中國。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國目前正試圖推動北約轉型調整，核心就是把北約的行動範圍從歐洲擴展到亞太地區，聚焦到大國競爭之上。

李海東認為，此前，北約的焦點是在歐洲對抗俄羅斯，而美國希望下一階段聚焦中國帶來的挑戰，幫助美國實現其「亞太戰略」。「皮奇的言論實際上反映並迎合了美國對北約未來走向的期待」，這樣的想法和行動十分危險。

《金融時報》報導，皮奇已任北約軍委會主席3年，談到中國軍事發展時說：「令人震驚的是，中國建造艦艇的速度如此之快，空軍的現代化程度相當高，在網路和其他資訊管理，尤其是人臉識別上，更是投資了很多。」鑑於此，他認為有必要密切關注中國軍力發展快速這一點，並揣測說：「如果你是擁有強大現代化力量的中國領導者，你會怎麼做？」

皮奇補充稱，在認識到中國的軍事野心對北約意味著什麼方面，北約成員「還需要做進一步的工作」。皮奇還稱，布魯塞爾是北約總部及歐盟總部所在地，中國在布魯塞爾部署的「龐大」大使館等前哨，擴展了其外交影響力。

皮奇更早擔任過英國國防參謀長，他說，已注意到近年來北京與莫斯科的聯合行動已從「相對較小」規模演變為涉及「重大演習和訓練機會」，但他不認為兩國正走向盟友關係。皮奇挑撥稱，中俄之間可能在北極產生競爭，「中俄在北極並不會保持長期和諧關係」。

俄羅斯衛星通訊社稱，北約成員國領導人此前在布魯塞爾峰會後表示，對中國日漸增長的軍力及中俄在軍事領域的合作表示擔憂。之後，中國駐歐盟使團呼籲北約不要鼓吹各種「中國威脅論」，並指出，北京無意為他國製造「系統性挑戰」，但是如果有人發出挑戰，中國將做出回應。