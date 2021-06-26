當前傳染力極強的新冠變種病毒Delta，已經引發各國高度警惕。大陸廣東省珠三角地區自5月下旬也傳出相關病例，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，為防範Delta病毒，大陸將在廣州建成具有5千個獨立空間的國際健康驛站。

新浪財經26日報導，大陸25日新增25起新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例，分別在四川、雲南、福建、廣東等地，當日廣東省無新增本土確診病例和本土無症狀感染者。

鍾南山對此表示，此次廣州在疫情應對方面，透過迅速鎖定感染源，精準查清傳播鏈等科學應對舉措，在應對Delta變種病毒社區感染的第一階段中，取得階段性的成果。

但他指出，對於Delta病毒應有新概念，因為Delta毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強。正因為概念的改變，所以這次在廣東省才會採用一些不同的管理模式，譬如密封、封控、封禁等嚴格措施，盡可能嚴防病毒向其他省份擴散。

鍾南山指出，以廣州的情況來看，目前普通酒店作為隔離酒店並不太合格。鑒於大陸大概有將近90％國外來往的旅客都在廣州，因此廣州官方已經決定要在郊區建立一所占地25萬平方公尺的廣州國際健康驛站，有5千個獨立的空間，房間嚴格按照隔離標準，被隔離者不會互相傳染。